- Liderul PNL Ilfov, Marian Petrache a solicitat luni, in BEx, ca la Consiliul National din 4 august sa fie convocat Congresul extraordinar, astfel incat cei care l-au ales pe Ludovic Orban la sefia partidului sa isi reafirme sprijinul fata de acesta. Cererea lui Petrache nu a fost supusa la vot.

- Vicepresedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca intalnirea dintre fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga si mai multi fosti democrat-liberali a...

- Blaga și-a ascultat apropiații și a tras concluzia situației din PNL: ”Sunt multe lucruri de corectat! Nu-mi trebuie o functie ca sa am rolul pe care si-l doresc colegii!”, a spus fostul copreședinte al PNL, miercuri, la sediul central al partidului, unde a avut o discuție cu foștii democrat-liberali.…

- Ludovic Orban s-a intalnit miercuri, la sediul partidului din Modrogan, atat cu fostul lider liberal Vasile Blaga, cat si cu liberalii din fosta aripa PDL-ista. Printre temele principale ale intalnirii ar fi sustinerea lui Orban pentru a ramane la sefia partidului, cat si stabilirea listelor pentru…

- Copresedinte al PNL, devenit lider al PDL dupa desprinderea de Traian Basescu si infiintarea PMP, Vasile Blaga a facut o lunga pauza politica. Nevoit sa-si demonstreze nevinovatia, el se poate considera si o victima a DNA, dar si unul dintre putinii care se retrag din viata publica atunci cand asupra…

- Intrebat, luni, despre informatiile potrivit carora Vasile Blaga i-a convocat la o intalnire la sediul PNL miercuri pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL, pentru a conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la conducerea formatiunii, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca "sediul PNL este deschis…

- Situatia in PNL este departe de a fi calma. Ludovic Orban are parte de o opozitie puternica in partid, tabara adversa avand doua variante pentru sefia PNL.Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca in ultima sedinta a conducerii PNL, presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, le-a reprosat…