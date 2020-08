Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care împraștie ura în societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca România nu are în momentul de fața un Executiv și un președinte care…

- Purtatorul de cuvant de la PSD, Lucian Romascanu, a raspuns atacului Klaus Iohannis la adresa social-democraților, pe care i-a acuzat, joi, ca sunt vinovați de provocarea unei crize sanitare in Romania. "Dupa ce Guvernul lui a pierdut controlul pandemiei, Iohannis a pierdut controlul ratiunii. Sa fie…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis minte pentru Guvernul sau. Acesta a adaugat ca nu poti da vina pe PSD sau pe opozitie atunci cand Guvernul a venit cu legea carantinei de abia dupa doua saptamani, un act normativ prost si aberant care „transforma Romania…

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro, dupa…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a iesit, marti, intr-o postare pe Facebook, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, care facuse apel la PSD sa deblocheze legea carabtinei. Liderul interimar al PSD l-a acuzat pe seful statului ca santajeaza Parlamentu, dorind sa ascunda astfel ca…

- PSD ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa promulge rapid legea prin care se dubleaza alocatiile de stat pentru copii. In caz contrar, sustin social-democratii, cetatenii il vor considera principalul autor al planului PNL de amanare repetata a aplicarii legii. PSD aminteste intr-un comunicat de…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, semnaleaza ca in guvernarea liberala ar fi crescut cu 6,7% prețurile bunurilor alimentare, Romania fiind pe locul doi in UE din acest punct de vedere, potrivit datelor Eurostat.„Nu au fost in stare sa puna Romania in topurile Uniunii Europene cu vreun…