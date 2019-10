Marian Oprișan, RĂZBOI cu Ion Ștefan, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării ”Constat cu amuzament cum, in ultimele zile, in retorica PNL, Marian Oprișan a fost introdus ca personaj, pentru a muta atenția publica de la o infracțiune savarșita de catre cel pe care PNL l-a propus pentru funcția de ministru al dezvoltarii, cel care nu și-a platit niciodata impozitul pe casa domniei sale de "numai" 1.000 mp și cel care a eludat plata serviciilor de salubritate timp de 5-6 ani.

Strategia imi aduce aminte de timpurile pe care le credeam deja apuse insa, se pare ca laboratoarele in care se fabricau strategiile de manipulare ale PDL au fost reactivate pentru a servi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Ion Ștefan, ministrul propus al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației s-a facut de ras și a fost respins in comisiile parlamentare. Acesta a primit 17 voturi „pentru” și 19 „impotriva”. Ion Ștefan este al doilea ministru propus in Cabinetul Orban care primește un aviz negativ…

- Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltarii, a fost avizat negativ in comisiile reunite pentru administrație publica din Parlament, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, dupa Florin Cițu, nominalizat la Ministerul Finanțelor. Au fost 19 voturi „impotriva” și 17 voturi „pentru” in comisiile…

- Bogdan Gheorghiu, propus pentru functia de ministru al Culturii, a afirmat marti ca obiectivele ministeriatului sau sunt pe termen scurt si mediu, in conditiile in care guvernul PNL este unul de tranzitie. ??...

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, sustine ca deputatul PNL, Ion Stefan, propus ministru al Dezvoltarii in guvernul Orban, ar figura in evidentele municipalitatii cu o casa de 94 de mp edificata pe un teren de 910 mp, casa construita ulterior nefiind declarata la primarie, astfel ca deputatul…

- Traian Basescu a afirmat, vineri seara, intr-o emisiune a TVR 1, ca Ion Stefan, propus de PNL pentru functia de ministru al Dezvoltarii, "nu e un prost" si a facut avere facand exclusiv afaceri in mediul privat. Basescu l-a ironizat, insa, pentru casa de peste 900 de metri patrati pe care o are, spunand…

- Deputatul PNL Ion Ștefan, propus ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a fost fotografiat alaturi de interlopul Marian Corcoz, zis Calu. „Calu” este anchetat de DNA...

- Fostul consilier al lui Klaus Iohannis, Dan Chirila, a fost propus de Viorica Dancila pentru funcția de ministru al Internelor. De asemenea, premierul Romaniei a nominalizat pentru Ministerul Educației Naționale...

- Oleksi Honcharuk este in prezent adjunct al biroului presedintelui Ucrainei. In varsta de 35 de ani, el a fost numit in aceasta functie de Zelenski in luna mai. Inainte de asta a condus o organizatie nonguvernamentala centrata pe reforme si a avut functia de consilier la Ministerul Ecologiei.…