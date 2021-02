Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea, vinde singura masina pe care o are pe numele lui si apare in declaratia de avere, informeaza publicatia locala Ziarul de Vrancea. Marian Oprisan cere pentru limuzina Audi A8 21.000 de euro, insa pretul este negociabil. „Vand Audi A8 “ediție…

- Pai daca nici Bianca Dragușanu nu are o viața controversata și pe lux și opulența, pai atunci cine!? Vedeta e tot timpul in lumina reflectoarelor și face aroganța dupa aroganța, dar cea mai noua te va șoca. Vrea sa-și vanda mașina pentru a-și lua un ceas!

- Liviu Varciu s-a saturat de mașina lui, care parca ii aduce un ghinion continuu. A decis sa o vanda, iar anunțul cu mașina lui de fțe este pe tot internetul. Cum arata bolidul și care este prețul pe care actorul il vrea contra ei?

- Fostul sediu al Prefecturii Putna a fost inaugurat ieri, in cadrul manifestarilor dedicate implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, vicepreședinții Marian Oprișan și Ionel Cel Mare, primarul municipiului…

- Consiliul Judetean (Vrancea) a cheltuit 100.000 de euro in opt ani si pe combustibil si intretinerea pentru masina folosita de Marian Oprisan, a declarat, joi, presedintele administratiei judetene, Catalin Toma. "CJ Vrancea are sase masini, printre care si masina care a aparut prin toate pozele…

- Tzanca Uraganu renunța la cea mai draga mașina de lux pe care o are. Manelistul vinde bolidul care aparea in mai toate clipurile lui video. Cum pentru el banii nu sunt o problema, a decis s-o dea in schimbul unei sume mult mai mici decat cea pe care a platit-o el la achiziționare.

- Fanii lui Jador au ramas șocați, dupa ce acesta i-a anunțat ca va pleca din țara. Artistul le-a dezvaluit acestora ca va lipsi aproximativ jumatate de an. Mai mult, cantarețul a marturisit ca trebuie sa iși vanda și mașina. Jador vinde mașina și pleaca din țara Jador a luat aceasta decizie incredibila,…

- Dupa 20 de ani, Marian Oprișan – „Portofel” a pierdut șefia Consiliului Județean Vrancea, dar nu s-a dus din instituție pentru ca a ramas vicepreședinte. Mai mult, al doilea vicepreședinte, generalul pensionar de la penitenciare Ioan Cel-Mare tocmai a fost ales la al treilea mandat consecutiv din 2012…