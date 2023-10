Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Educației are deja un deficit destul de mare și ar putea sa nu poata acoperi plata salariilor profesorilor. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat la TVR INFO ca in situația in care plata salariilor va intarzia,

- "Avem in atentie 350 cetateni romani aflati in Fasia Gaza. Dintre acestia, aroximativ 200 ne-au solicitat sprijin in vederea evacuarii. Situatia de securitate nu a permis ca acestia sa vina in conditii de siguranta. Nu este numai situatia lor, sunt si cetatenii altor state in aceeasi situatie", a declarat…

- In ultimul timp, s-a strecurat pe o rețea de socializare bine cunoscuta, in fapt pe un grup de suporteri, la fel de bine cunoscut, intitulat Petrolul Non Stop, unul administrat de jurnalistul și scriitorul ploieștean Mihai Ioachimescu, un mare suporter al „lupilor”, informația potrivit careia jocul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma, miercuri, ca orice adult trebuie sa poata diferentia intre fapte si opinii, sa identifice o stire falsa sau sa faca o plata in siguranta in mediul online. Acestea au devenit competente de baza, iar invatamantul trebuie sa se adapteze la realitatile perioadei…

- Intarzieri la plata medicilor de familie. CNAS anunța ca blocajul a fost soluționat. Plațile vor fi facute „cat mai rapid posibil” Medicii de familie care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate iși vor primi in curand banii pentru activitațile desfașurate in luna august, deși termenul limita…

- Copiii ucraineni au inceput vineri al doilea an scolar consecutiv in timp de razboi. Daca unii elevi s-au indreptat spre noile sali de clasa din subteran, altii erau pregati sa fuga la adaposturile antiaeriene in caz de atac cu rachete si drone rusesti. In acest context, presedintele Volodimir Zelenski…

- Ministerul Finanțelor s-a angajat vineri, in urma unor discuții cu reprezentanții principalelor sindicate din domeniul finanțelor publice, sa nu existe disponibilizari și sa creasca salariile pana la nivelul maxim aflat in plata.Punctele agreate sunt urmatoarele: 1. Nu vor exista disponibilizari…

- Brașovul risca sa ajunga un oraș nesigur, mai ales pentru categoriile vulnerabile (copii, femei și varstnici). Liderul de grup al consilierilor locali social-democrați, Alexandra Crivineanu cere ca Primaria sa ia masuri imediate pentru garantarea siguranței cetațenilor din zona Garii și a Bulevardului…