Marian Nazat: Tablouri cu bunici MOTTO: „Amintirile mor mai tarziu decat oamenii. Niciun om nu moare dintr-odata, ci cate puțin, treptat. Intai corpul, pe urma numele, pe urma amintirile altora despre el și, la urma de tot, amintirile lui despre alții.” Varujan Vosganian, Cartea șoaptelor Citesc cu nesaț cartea minunata a lui Varujan Vosganian [1] și dorul de bunicul ma impresoara naprasnic. Ca și cum focul aprins la naștere pe vatra din adancurile-mi tainice se intețește brusc, mai, mai sa ma parjoleasca. Ma inabuș, respir haotic, aerul s-a impuținat… Ce binecuvantare… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

