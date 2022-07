Stiri pe aceeasi tema

- 24 IUNIE - ZIUA AVOCATULUI! Multi ani celor care isi fac cinstit meseria! Celorlalti....sa se reprofileze! Un articol cu "dedicatie"! Șacali, „rau necesar”, șnapani, „morți dupa bani” sunt cateva dintre etichetele și sintagmele folosite cand vorbești despre avocați. Pe doamna avocat Silvana Racoviceanu…

- Raspunsurile lui Viorel Panait, președintele Asociatiei Constanța Port Business Association și director COMVEX SA, intr-un interviu realizat de Cornel Nistorescu. -Toata lumea este cu ochii pe Marea Neagra. Pe acolo trebuie sa treaca o mare parte din cereralele care sa rezolve criza alimentara din mai…

- Bianca Dragușanu este foarte preocupata de business-ul ei cu rochii de de lux, iar acum blondina are nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta afacerea. Diva din showbiz anunțat ca iși marește echipa și vrea oameni care sa lucreze in atelierul ei, dar ce skill-uri trebuie sa aiba aceștia de fapt? Bianca…

- Toni Kroos s-a enervat in timpul unui interviu acordat unui post german dupa finala Ligii Campionilor, castigata, sambata seara, de Real Madrid, scor 1-0, dupa o finala disputata cu Liverpool. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O criza mare pe piata de forta de munca este semnalata in Arad, de una din cele mai mari organizatii ale transportatorilor de marfuri din Romania, desi salariile ajung pana la 2.000 de euro.

- Procurorul militar Liviu Alexandru Lascu explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cum pot fi investigate, incadrate si pedepsite atrocitatile din Ucraina, dar si care sunt diferentele dintre crimele de razboi, crimele impotriva umanitatii si genocid.

- Romanul Andrei Pascu (27 de ani) sau Odoamne, așa cum este cunoscut in lumea gamerilor, a avut rezultate foarte bune in natație, dar a renunțat la o cariera in sportul „clasic” pentru eSports, unde face acum performanța din poziția de top laner la echipa Rogue, de League of Legends.

- Astazi vom afla de la comisarul șef Gabriel Craciunica, șeful Serviciului Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, ce inseamna „bunuri indisponibilizate‟, unde sunt acestea depuse la nivelul județului, dar și alte informații cu privire…