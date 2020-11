Marian Nazat: Măștile Justiției In Italia se discuta apasat despre „justiția togilor roșii”, iar la noi, despre „justiția buzelor roșii”, vorba unui avocat septuagenar, un personaj hatru, deloc misogin. Nu intamplator, Ministerul Justiției de la București este denumit de catre carcotași… Ministerul Fustiției. * Mihai Șerban scrie in cartea sa manifest ca „justiția este aparatul represiv prin excelența, fiind, de fapt, ciomagul totalitarismului ideologic dominant și calaul rebelilor nesupuși. Autoritatea suprema in fața celor care nu compun randurile clasei dominante, justiția este garantul și gardianul ultimei granițe impotriva… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

