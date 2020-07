Marian Nazat: Fotbal și nu prea Termin de citit cartea lui Ion Jianu, Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima . Un sentiment de tristețe, de mahnire, ma inunda pe dinauntru.Nu-mi ascund dezamagirea, l-aș fi vrut altcumva pe eroii uneia dintre cele mai seducatoare legende fotbalistice neaoșe. Mai ințelepți, mai mintoși, așa cum mi se parusera atunci, in primavara anului 1983 și nu numai. Dar, vorba lucidului, hiperlucidului Loți Boloni: „Sa ramanem eleganți in formulari, nu-mi place cand vorbim cu spume la gura.” Nu doar in cele urlate, strigate, ci și in cele așternute pe hartie! Este atata provincialism in confesiunile juveților… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

