Marian Nazat: „Educația, mai presus de toate!” MOTTO: „Un copil, un profesor, un condei și o carte pot schimba lumea. Educația este singura soluție. Educația, mai presus de toate !” Malala Yousafzai [1] Cand a rostit aceste cuvinte memorabile, la 12 iulie 2013, Malala – pakistaneza scapata, prin grația Dumnezeului cel Binefacator și Milostiv, dintr-un atac sangeros al talibanilor – avea doar 16 ani. Din nefericire, lumea i-a ignorat discursul plin de miez, fiind prea ocupata cu satisfacerea placerilor primare, intr-o epoca a consumerismului decerebrat, incurajat perfid prin toate mijloacele posibile și imposibile. Inalțimile spirituale… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

