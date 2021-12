Marian Nazat: Coaliția disperării Gata, consensul național atat de trambițat candva de Ion Iliescu a devenit realitate guvernamentala ! Cu opinteli și strigaturi, cu bajbaieli și renunțari reciproce, cele doua „ciume” de mai adineauri – roșie și galbena – s-au unit intru portocalizarea țarii. Ah, „tergiversarile politicienilor – dezolant! Nici entuziasm care sa ștearga imoralitatea in conștiința lor, nici convingere care sa primeze totul. Numai oportunism, nici macar din cel hazardat, totul mic, cusut cu ața alba.” [1] Bleah, și ce ața… Vasazica, ne-am intors iarași la oranjul din vremea matrozului Traian Basescu, preocupat… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

