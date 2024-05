Marian Morar (AUR Câmpia Turzii): O să ajung primar ca să dărâm un zid Știu ca toți candidații la primarie va spun cum o sa construiasca și o sa faca lucruri marețe. Eu sunt singurul care am principal scop sa daram ceva ce demult incerc. Voi fi primar și primul lucru pe care-l voi face e sa daram zidul dintre cetațean și tot ce inseamna administrație locala… zidul de aroganța și vanitate de care se lovesc oamenii din Campia Turzii in relația cu primarul lor. Vreau sa fac sa dispara ghișeele alea de prin toata primaria la care omul trebuie sa-și aplece capul ca sa fie auzit și sa transform zona intr-un loc in care cetațeanul sa poata avea o discuție relaxanta cu niște… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

