- Doua persoane au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in urma unui accident rutier produs miercuri seara pe DN 5C intre un autoturism si un microbuz. ‘Un numar de 13 pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Giurgiu cu o autospeciala de transport personal si victime multiple,…

- Trei persoane au fost ranite marti dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, intre un microbuz si un autoturism. Una dintre cele trei persoane ranite, o femeie a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata, constienta, la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu. „In urma…

- Intr-o recenta postare pe pagina sa oficiala, președintele CJ, Marian Mina face o scurta trecere in revista a rezultatelor eforturilor depuse de CJ in acest an pentru modernizarea și dotarea Spitalului Județean: ”Sanatatea este un domeniu prioritar pentru mine si echipa mea de la Consiliul Judetean…

- Consilierii judeteni giurgiuveni s-au reunit miercuri, 27 noiembrie, in sedinta ordinara. Toate cele 19 proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței au fost adoptate. „Proiecte foarte importante in ceea ce priveste infrastructura rutiera, sanatatea, asistenta sociala, investitiile, dar si functionarea…

- Consilierii judeteni giurgiuveni, reuniti, vineri, 25 octombrie, in sedinta ordinara, au dezbatut si adoptat 19 proiecte de hotarare. Presedintele CJ Giurgiu, Marian Mina: „Proiecte in domeniul asistentei sociale, in cel al situatiilor de urgenta, modificari privind functionarea aparatului propriu sau…

- Pentru organizatia europeana a consumatorilor - BEUC, educatia financiara nu trebuie sa reprezinte un substitut pentru protectia consumatorilor. "Noi credem ca exista un rol anumit al educatiei financiare. De exemplu, sa ajute oamenii cum sa isi planifice cheltuielile, sa le explice oamenilor…

- La scurt timp dupa semnarea contractului pentru modernizarea Ambulatoriului Spitalului Județean, președintele CJ, Marian Mina, a transmis un mesaj, pe pagina sa de facebook: ”Un nou #succes al echipei Consiliului Judetean Giurgiu! Am semnat, astazi, impreuna cu directorul Agentiei pentru Dezvoltare…

- Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, si directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, Liviu Musat, au semnat, astazi, contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgența (SJU)…