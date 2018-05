Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține intr-un comunicat ca varianta de Buget prezentat azi de Comisia Europeana risca sa imparta Uniunea Europeana pe criterii de dezvoltare. El susține ca reducerea sumelor pentru coeziune și agricultura va dezavantaja țari ca Romania care au o mare nevoie de…

- Astazi, Comisia Europeana a publicat propunerea sa pentru bugetul UE in perioada 2021-2027. Este o propunere așteptata, care urmeaza sa fie discutata și negociata de catre Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. La o prima analiza, opinia mea este aceea ca avem o varianta de…

- Comisia Europeana a propus azi un buget pe termen lung, de 1.135 de miliarde de euro in credite de angajament, pentru perioada 2021-2027 Totodata, CE a propus si o reducere a finantarii pentru politica de coeziune si agricultura, cu aproximativ 5% in cazul fiecareia dintre ele. Este…

- Polonia va beneficia in bugetul UE pentru perioada 2021-2027 de fonduri europene in valoare totala de circa 80 de miliarde de euro, cu circa 25 de miliarde mai putin fata de bugetul multianual actual, ca urmare a diminuarii acestui buget in urma Brexitului si scaderii fondurilor alocate pentru Politica…

- Polonia va beneficia in bugetul UE pentru perioada 2021-2027 de fonduri europene in valoare totala de circa 80 de miliarde de euro, cu circa 25 de miliarde mai putin fata de bugetul multianual actual, ca urmare a diminuarii acestui buget in urma Brexitului si scaderii fondurilor alocate pentru Politica…

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu, fost raportor al Parlamentul European pe situatia politica de peste Prut, crede ca prioritatea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE din prima parte a anului viitor ar trebui sa fie Republica Moldova. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, Marian Jean Marinescu…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…