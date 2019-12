Marian Ionescu și Octavia Geamanu s-au casatorit in urma cu patru ani. Cei doi au impreuna un baiețel, pe nume Andrei, și, in ciuda zvonurilor care le-ar fi putut afecta relația, in special legate de infidelitațile artistului, iata ca cei doi sunt foarte fericiți impreuna și se bucura de o relație longeviva. Marian Ionescu, in varsta de 57 de ani, recunoaște ca soția sa, Octavia, 35 de ani, reușește sa-l echilibreze și apreciaza foarte mult faptul ca nu s-a schimbat de-a lungul timpului: „Nu i-am facut pana acum nicio surpriza, nici macar neplacute. Pentru cele placute iti trebuie talent de regizor,…