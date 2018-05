Marian Godină s-a căsătorit în aceeași zi cu nunta regală Polițistul Mihai Godina s-a casatorit in aceeași zi cu nunta regala. El a anunțat evenimentul pe o rețea de socializare, intr-un mod amuzant, așa cum ne-a obișnuit. Marian Godina și iubita sa, Georgiana, s-au casatorit religios in aceeași zi cu nunta regala , 19 mai 2018, dupa o relație de cațiva ani. Cununia civila au facut-o in luna aprilie, informeaza adevarul.ro. Pentru a-și anunța prietenii de pe Facebook ca fericitul eveniment va avea loc, acesta a ales un mesaj haios, in stilul lui caracteristic. “O sa-i taie buletinul”, a scris atunci Godina. Polițistul brașovean a postat pe contul personal… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

