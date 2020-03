Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un material scris pe blogul sau, polițistul Marian Godina o ataca dur pe Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații: „tortura era cand fiul ei vindea droguri copiilor”. Marian Godina a reacționat dur, intr-un material publicat pe blogul sau, la acuzațiile Sorinei Pintea despre modul in care a…

- In acest context, celebrul politist Marian Godina aduce in discutie experienta familiei sale cu sistemul medical de pe vremea cand minsitru al Sanatatii era Sorina Pintea „Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justitie corecta si nu vrem o tara a carei justitie umileste…

- Marian Godina o ataca dur pe Sorina Pintea, dupa ce pe contul acesteia au aparut mai multe acuzații privind modul in care este tratata in arest. Godina spune ca Pintea are parte de un tratament normal și amintește de un episod delicat din familia acesteia: condamnarea fiului Sorinei Pintea pentru…

- Echipa Sorinei Pintea a postat, miercuri seara, un mesaj pe pagina oficiala de Facebook, in care afirma ca este inuman sa lasi un om ce sufera de o boala grava fara asistenta medicala specializata si permanenta. ”Nimeni nu a stabilit ca Sorina Pintea este vinovata! Ajunge! Adevarul va invinge”, a scris…

- Pe pagina de Facebook a Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, aflata in prezent in arest preventiv, a fost publicat un apel la incetarea "umilirii si a torturii" la care este supusa aceasta. Mesajul este semnat de "Echipa Sorinei" si face trimitere si la un miting de sustinere care va avea…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Sanatații, reacționeaza dur dupa ce Sorina Pintea a fost dusa, marți seara, la unitatea medicala cu catușe la maini. „Cat de jos putem sa coboram cu spectacolul cinic al zanganitului de catușe, al setei de umilința publica sau de satisfacție a unor adepți ai circului…

- Ședinta de urgența la PSD pe cazul de luare de mita de catre Sorina Pintea, fost ministru PSD al Sanatații. Marcel Cioalcu, lider interimar al PSD, a convocat marți o ședința informala cu toți președinții de organizații județene „pe situația Sorinei Pintea”. „Cat timp eu o sa conduc partidul, nu…

- Sorina Pintea a vorbit despre chinurile prin care a trecut dupa ce a fost diagnostica cu o boala grava. Fostul ministru al Sanatații a marturisit ca nu de puține ori copiii sai plangeau pe...