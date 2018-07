Marian Godină, replică dură pentru un deputat pe tema schimbării Codului Rutier: "Nici asta nu puteţi pricepe?" ”Aș fi dat share, dar mi-am dat seama ca am prostul obicei de a-i face pe unii sa iși ștearga postarile dupa ce le distribui, in loc sa fie recunoscatori ca ii ajut ca lucrurile debitate sa le fie citite de cat mai multa lume.



Din postarea domnului deputat sunt de acord doar cu prima fraza. “Aș vrea sa ințeleg, dar nu pot”. Nici nu are cum sa poata. In primul rand, asta reiese dupa ce debiteaza și dupa cum iși permite sa jigneasca.



In al doilea rand, nu poate sa ințeleaga deoarece nu a efectuat zeci sau sute de cercetari la fața locului ale accidentelor mortale cauzate de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

