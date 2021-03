Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Antohe și Sorin Ghica publica o ancheta in ziarul Cetațeanul despre dosarul Colectiv. Jurnaliștii au descoperit un act normativ emis de Inspectorul General al pentru Situatii de Urgenta care ii face direct responsabili pe șefii pompierilor pentru dezastru. Daca ISU iși facea treaba așa cum…

- Europarlamentarul PLUS Ramona Strugariu il ataca pe șeful statului dupa ce acesta a cerut ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot…

- Dosarul privind intervenția in forța a jandarmilor la protestul diasporei din 10 august 2018 ramane clasat, a decis marți Tribunalul București, dupa ce a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. Decizia este una definitiva.

- S-au inregistrat 155 de voturi „pentru”, 8 voturi „impotriva”, o abtinere si trei deputati nu au votat, noteaza Agerpres. Francisc Toba, ales pe lista Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Brasov, a depus apoi juramantul in plenul Camerei Deputatilor. Toba a fost ales pe listele de parlamentari…

- Zece percheziții au loc luni dimineața in București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal de inșelaciune, privind achiziționarea unor maști de protecție care ar fi contrafacute. Dosarul penal vizeaza activitatea infracționala derulata in anul 2020 de 12 suspecți, din…

- Constructorul lotului 1 al autostrazii Sebes – Turda, compania italiana Impresa Pizzarotti a pierdut definitiv un proces cu Garda de Mediu Alba prin care a contestat o amenda de 50.000 de lei aplicata in septembrie 2019 ca urmare a incalcarii reglementarilor privind gestionarea prafului pe santier.

- Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) au trimis acest dosar in judecata in urma cu multi ani. Sirul acuzatiilor este cat se poate lung: de la dare de mita, cumparare de influenta si santaj.Dupa prima instanta, Sebastian Ghita a fost achitat, dar decizia nu era una definitiva, astfel…

- Unitatea spitaliceasca a chemat la judecata municipalitatea, revendicand suprafata de aproape 9.900 de metri patrati. Dosarul civil are numarul 3783 118 2019, iar parti in cauza sunt Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta, in calitate de reclamant, in timp ce Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul…