- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache , fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare. Deși i s-a prescris condamnarea in dosarul Blue Air, Iordache ramane dator cu cei 9 milioane de lei și nu va ieși din inchisoare. Nelu Iordache…

- Noul presedinte al CSM, judecatorul Daniel Gradinaru, a transmis joi ca doreste o cooperare loiala cu celelalte institutii si are garantia ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, este „atent” la aceasta „doleanta”, transmite Agerpres.ro. Judecatorul Daniel Gradinaru de la Inalta Curte de Casatie si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitiei a anuntat ca marti au avut loc tragerile la sorti pentru stabilirea componentei celor doua Completurilor de 5 judecatori in materie penala si a celor doua Completuri de 5 judecatori in alte materii decat cea penala si a listelor de permanenta. Totodata, au fost…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care se aduc modificari Codului penal, precum si altor acte normative. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Executiv, proiectul de lege pune in acord cu dispozitiile Constitutiei prevederile legale declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii…

- Judecatorii de camera preliminara ai Inaltei Curți, Oana Burnel și Ștefan Pistol au decis, in 14 iulie 2020, sa dea unda verde inceperii procesului pe fond in dosarul Romgaz privindu-i pe magnatul Ioan Niculae și fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu. In acest caz, compania Interagro, patronul…

- Un electrician din Avrig a avut ghinionul sa stabileasca felul in care se vor soluționa de acum inainte toate cazurile in care romanii sunt prinși de polițiștii din țara in timp ce conduc cu permis provizoriu eliberat in Marea Britanie. Inalta Curte a stabilit ca actul provizoriu din Regatul Unit nu…

- Vremea se racește simțitor, sambata. Vor fi ploi, exceptand zona de munte, in special la altitudini mari, unde vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 3 și 16 grade. Sambata, vremea va deveni rece in nord și nord-est, in timp ce, in restul teritoriului, in marea…

- Comisia de la Venetia apreciaza progresele facute in legile Justitiei in ceea ce priveste rolul DNA si luptra impotriva coruptiei, dar recomanda restabilirea competentelor DNA pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati. De asemenea, Comisia "ramane neconvinsa ca solutia aleasa de Romania…