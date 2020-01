Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Energiei a reusit in sfarsit sa isi reuneasca toata echipa la Targu Jiu, dupa ce au sosit si ultimii americani din lot, Darbi si Trim, abii reveniti acum la Energia de la Dacia Pitesti. Cel de-al treilea transfer este cel al lui Andrei Cap...

- Sfarsit tragic pentru un cuplu din Targu Jiu. Marius si Teodora, doi tineri logoditi, au fost gasiti morti miercuri dimineata, in casa in care locuiau cu chirie. Descoperirea cutremuratoare a fost facuta chiar de mamaa fetei de 18 ani.

- Probleme cu frigul are si recent transferatul Kamara care a ajuns cu o zi mai devreme decat brazilienii la Targu Jiu dar el spune ca s-a obisnuit de cand joaca in Romania. Chiar daca ii mai ingheata mainile la antrenamente, Kamara suporta frigul mai...

- Un barbat a fost injunghiat in spate cu un cuțit, marți, in timp ce se afla in Piața Centrala din Targu-Jiu. Politistii au deschis un dosar penal si il cauta pe agresor, potrivit Mediafax. Conflictul dintre cei doi a avut loc marți, in apropierea unei carmangerii din Piața Centrala din Targu-Jiu.„Este…

- Pentru prima data in istoria clubului gorjean de handbal Energia Pandurii, echipa locala va avea un reprezentant in Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal. Presedintele sectiei de handbal a clubului din Targu Jiu, Gore Popescu, a...

- Energia Pandurii se pregateste sa incheie cel mai bun tur de campionat din ultimii cinci ani. Echipa din Targu Jiu se afla, cu o etapa inaintea finalului primei parti a campionatului, pe locul trei in clasament si nu este dispusa sa mai cedeze. Energ...

- Meci dramatic, mai ales pe final, aseara in Sala Sporturilor din Targu Jiu intre echipa de pe locul I, HCM Constanta, si localnici de la Energia Pandurii. Gorjenii au reusit sa impuna la doua goluri diferenta dupa ce condusesera campioana chiar...

- Campioana Romaniei vine la Targu Jiu pentru meciul cu Pandurii programat sambata seara de la ora 20:00. Unirea Urziceni vine pe „cai mari” dupa acel rasunator 4-1 de la Glasgow si evolutiile bune din Europa. Daca jocul nu ii prea indreptateste sa spe...