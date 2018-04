Pe platforma industriala din Galati „sunt aproape 800 de IMM-uri care graviteaza in jurul combinatul siderurgic ArcelorMittal (fostul Sidex), plus cateva mii din toata tara”, a declarat luni vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR), Marian Filimon.