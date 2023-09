Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de deținuți suceveni sunt cercetați penal intr-un nou dosar, dupa ce au pretins a fi preoți și calugari și au inșelat o femeie din Statele Unite ale Americii (SUA) cu suma totala de 400.000 de dolari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, Ionuț Epureanu,…

- Apar noi detalii despre cazul unui deținut de la Penitenciarul Gherla, care a gasit pe internet o femeie naiva, pe care a lasat-o fara o gramada de bani. Victima este o femeie din Statele Unite ale Americii, care i-ar fi trimis 400.000 de dolari. Duminica au avut loc percheziții in penitenciar, in celula…

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut clar prima partida-test dinaintea Cupei Mondiale, 17-31 impotriva Statelor Unite ale Americii. Naționala Romaniei este in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala din Franța, 8 septembrie-28 octombrie. Arena Arcul de Triumf a fost aproape plina la meciul-test…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat, in perioada 17-21 iulie, o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, conform unui comunicat de presa al MApN.Generalul Daniel Petrescu s-a intalnit, printre alții, cu locțiitorul comandantului Comandamentului Armatei Statelor…

- Probabil cu toții am auzit, macar o data in viața, de Al Capone, simbolul mafiei italiene din Statele Unite ale Americii și unul dintre cei mai temuți lideri. Insa, nu mulți sunt cei care au auzit și de Ieronim Budac, romanul care i-a fost acestuia alaturi o perioada, devenind unul dintre cei mai importanți…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, s-a intalnit cu Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec, Ambasador al Statelor Unite ale Americii. In cadrul intalnirii, ministrul Ivan i-a prezentat ambasadorului un simbol autentic al județului Bistrița-Nasaud, o ie lucrata manual pe Valea Someșului, ca semn al…

- Un brabat, de profesie medic, din Statele Unite ale Americii si-a cerut la batranete in casatorie iubita din liceu. Se pare ca cei doi s-au cunoscut in urma cu 60 de ani, și iși reluasera relația de o luna, moment in care barbatul a decis sa o suprinda cu o cerere in casatorie, chiar pe aeroportul din…