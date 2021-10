Marian Drăgulescu participă la ultimul său Campionat Mondial de Gimnastică Campionatul Mondial de gimnastica debuteaza luni, la Kitakyushu (Japonia), cu calificarile feminine. Romania este reprezentata de doar doi gimnasti, Maria Ceplinschi si Marian Dragulescu, cel care, la aproape 41 de ani, anunta dupa JO de la Tokyo ca va participa pentru ultima data la CM. Marian Dragulescu va implini 41 de ani in 18 decembrie, iar Campionatul Mondial de gimnastica din Japonia ar urma sa fie ultima sa competitie, potrivit news.ro. Incepand cu anul 1999, Dragulescu a cucerit 10 medalii mondiale, opt de aur si doua de argint. A atins apogeul la editia din 2001, cand a obtinut doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

