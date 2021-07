Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a casatorit cu iubitul sau Toni Iuruc. In urma cu doar o luna marea noastra campiona se lauda cu inelul de logodna primit. Petrecerea de dupa cununia civila a avut loc aseara pe vastul domeniu al celei mai valoarea tenismene a Romaniei de la Izvorani. Halep a ales sa poarte o rochie eleganta,…

- Prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo, gimnastul Marian Dragulescu, a ramas impresionat de tehnologia japonezilor si atunci cand vorbim de o toaleta. Gimnastul s-a incurcat in multiplele optiuni pe care le avea capacul de WC, mai ales ca instructiunile erau in limba japoneza. Aceeasi problema a intampinat-o…

- Silviu Prigoana va fi ginere a șaptea oara! Omul de afaceri și fost politician care a hotarat sa iasa la pensie anul trecut, s-a logodit cu iubita sa, Mihaela Botezatu in Las Vegas, in urma cu cinci ani. Insa Prigoana (57 de ani) vrea cununie religioasa și petrecere de nunta. Prigoana și fosta sa soție,…

- Chiar daca a lipsit, anul acesta, de pe zgura pariziana, jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine pe locul al treilea in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, 14 iunie, dupa turneul de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Configuratia podiumul nu a suferit modificari:…

- Tot mai mulți tineri nu mai cred in casatorie. Unul dintre copii se nasc in afara casatoriei. Totodata, a scazut drastic numarul copiilor. Anul trecut, la noi s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 incoace. In asemenea condiții, numarul profesorilor va trebui redus consistent (nu vor mai avea cui…

- Una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis de masa din Romania a invațat trucuri și secrete din arta machiajului de la un profesionist in domeniu. Adina Diaconu, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din noua generație, a lasat paleta și sala de antrenament și s-a relaxat la o ședința de…