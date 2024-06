Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai curajos show al verii, Splash! Vedete la apa, da startul distracției in noul sezon ce va avea premiera pe 29 iunie, de la ora 20.00, in fiecare sambata și duminica. Larisa Iordache, Alina Dumitru, Marian Dragulescu, Sonny Medini, Giani Kirița și O

- Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Cosmin Natanticu revin cu un nou sezon al celui mai cel mai curajos show al verii, „Splash! Vedete la apa”. Noul sezon va avea premiera incepand cu 29 iunie, in fiecare sambata și duminica, la Antena 1.Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Cosmin Natanticu revin…

- Vero Caliman, celebra „Fetița Zurli”, a anunțat in urma cu cateva luni ca parasește Gașca Zurli, luandu-i pe toți prin surprindere. Puțini sunt insa, cei care știu prin ce a trecut actrița dupa ce a renunțat la cel mai important proiect din viața ei.Vero spune cu sinceritate ca nu ii este dor de costumul…

- Emisiunea Splash! Vedete la apa se intoarce in aceasta vara in grila Antena 1. Printre vedetele care vor participa in acest sezon se numara Dani Oțil, una dintre gazdele matinalului SuperNeatza, Andreea Antonescu, solista, și Marian Dragulescu, fost gimnast și fost participant la Survivor, potrivit…

- Ramona Olaru lipsește de cateva zile din emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1. La rubrica meteo, ea a fost inlocuita cu Diana Munteanu, care modereaza matinalul pe timpul weekendului. Prezenta in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” de ani de zile, Ramona Olaru a absentat motivat zilele…

- „Starea sa este extrem de grava", a declarat ministrul apararii, Robert Kalinak, in cadrul unui briefing de presa in care a precizat ca operatia va dura trei ore si jumatate, adaugand: "Ne rugam cu totii ca buna constitutie a premierului si medicina moderna sa isi faca treaba\"\".La randul sau, ministrul…

- Presedintele AUR George Simion a anuntat astazi ca Mohammad Murad este candidat din partea AUR la functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta. "Sunt in lupta din anii 2000. Sunt singura persoana care am vorbit intotdeauna diferit de toti ceilalti. Imi doresc ca toti constantenii sa simta…