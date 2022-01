Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dragulescu traiește o frumoasa poveste de iubire dupa ce s-a desparțit de cea de a doua soție. Sportivul are planuri mari acum și vrea sa legalizeze relația cu Simona, noua sa partenera.

- A fost casatorit de doua ori și tot de atatea ori a ajuns la divorț. Marian Dragulescu a dezvaluit acum cum se ințelege cu fostele soții, in special cu Corina, cea de care s-a desparțit pe cale amiabila in anul 2019, la notar. Marian Dragulescu este unul dintre cei mai cunoscuți gimnaști ai Romaniei.…

- Ana Baniciu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, asta dupa ce partenerul ei de viața, Edy Kovacs a cerut-o de soție. Pentru ca relația lor decurge din ce in ce mai bine, cei doi au planuri mari de viitor. Ana Baniciu a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre planurile…

- Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula iubirii”, emisiunea difuzata pe Antena 1. Sezonul trecut, barbatul a marturisit ca se retrage, dupa ce a facut parte din proiect, inca de la primul sezon al show-ului. De doi ani, acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste…

- Letiția Moisescu a surprins o țara intreaga cand a anunțat ca este insarcinata cu gemeni, la doar cateva luni dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetița. In primavara acestui an, interpreta a nascut doi baieței, pe care i-a și botezat de curand, iar acum a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena…

- Andreea Marin are o relație speciala cu fiica pe care o are alaturi de Ștefan Banica, Violeta. Cele doua sunt extrem de apropiate. Tanara prefera sa fie extrem de discreta, insa acum a explicat ce impact a avut faima mamei sale asupra comportamentului sau. Violeta a facut dezvaluiri inedite. Ce a spus…

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- Denisa Tanase s-a casatorit in urma cu mai bine de 4 luni, iar acum, in calitate de femeie casatorita, artista de la trupa Bambi a facut dezvaluiri inedite despre nunta pe care a organizat-o in secret. Astfel, vedeta a explicat, intr-un interviu pentru Antena Stars, care a fost, de fapt, motivul pentru…