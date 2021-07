Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Simona Radis, care concureaza la canotaj pentru Romania la JO, la dublu vasle feminin, va fi portdrapel al Romaniei la ceremonia de deschidere de la Tokyo, in locul Madalinei Beres, a anuntat CSA Steaua.

- Japonezii și-au pus la punct bazele care vor gazdui intrecerile Jocurilor Olimpice, dar ce folos daca nu vom avea parte de spectatori? Sunt arene moderne, impunatoare. Unele noi, altele modernizate. Arene cu o tradiție aparte. Care au fost martore și ale Jocurilor Olimpice din 1964, gazduite tot de…

- Gimnasta Larisa Iordache a anunțat miercuri ca va concura doar in proba de barna de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, intrucat o accidentare la glezna nu ii va permite sa ia startul in calificarile de la individual compus, relateaza GSP . „Ma doare foarte rau glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat.…

- Cu aproape trei saptamani inainte de a incepe Jocurile Olimpice de la Tokyo, rastimp in care e in plina desfașurare Grand Slam-ul de la Wimbledon, ministrul Tineretului și Sportului a adus in atenție o situație ce ține de tenis, cunosc drept ”sportul alb”. Eduard Novak a postat pe o rețea de socializare…

- Anumiți romani vor avea interzis la un obicei pe care mulți il gasesc normal și util, mai ales daca il faci singur. O anumita categorie din catațeni nu vor mai avea voie sa-și spele mașina sau sa-și ude gradina. Care este motivația din spatele acestei decizii? Decizie radicala pentru unii romani: nu…

- Decizie radicala luata de UEFA dupa ce gestul lui Cristiano Ronaldo a devenit un trend in randul jucatorilor de la EURO 2020. Forul continental nu va mai permite mutarea sticlelor de bauturi la conferințele de presa, decat cu o singura excepție. Decizia radicala luata de UEFA dupa gestul lui Cristiano…

- Gimnastica romaneasca revine pe podiumul mondial inca odata. Inaintea JO de la Tokyo, Marian Dragulescu a mai reușit o noua performanța. Zilele acestea a avut loc Cupa Mondiala de gimnastica de la Varna, in Bulgaria. Deși ajuns la varsta de 40 de ani sportivul nostru a demonstrat inca odata ca varsta…

- Romanii prefera sa munceasca in Germania. Autoritatile noastre estimeaza ca 270.000 de oameni vor merge sa castige o paine cinstita la nemti. „Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia…