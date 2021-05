Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dragulescu a castigat medalia de argint in finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte, informeaza Agerpres . Marian Dragulescu, in varsta de 40 ani, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri,…

- Gimnastul Marian Dragulescu a castigat medalia de argint in finala de sarituri a Cupei Mondiale de la Varna. Sportivul, calificat la Jocurile Olimpice, are 40 de ani Gimnastul Marian Dragulescu a castigat medalia de argint in finala de sarituri a Cupei Mondiale de la Varna. Sportivul, calificat la Jocurile…

- Sportivul român Marian Dragulescu a câstigat medalia de argint în finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte, informeaza Agerpres.Dragulescu (40 ani), sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la…

- Sportivul roman Marian Dragulescu (40 de ani) a castigat medalia de argint in finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte. Dragulescu, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri,…

- La 40 de ani, multiplul campion mondial și european Marian Dragulescu se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo concurand in trei saptamani la trei etape de Cupa Mondiala Challenge: la Varna (Bulgaria; 27-30 mai), Cairo (Egipt; 3-6 iunie) și Osijek (Croatia; 10-13 iunie). „Marocanul” va concura…

- Sportivul roman Marian Dragulescu s-a calificat, vineri, in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu a sasea medie, 14,125. Dragulescu (40 ani), sportiv...

- Sportivul roman Marian Dragulescu s-a calificat, vineri, in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu a sasea medie, 14,125. Dragulescu (40 ani), sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri, a fost notat cu 14,150 la prima…

- Sportivul roman Emilian Neagu este a doua rezerva in finala de la inele, din cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), dupa ce a incheiat calificarile pe locul al zecelea, cu 13,250 puncte. La sol, Neagu a incheiat pe 25 in calificari, cu 12,700 puncte, scrie agerpres.ro..…