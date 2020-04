Vicepresedinte PMP, Marian Andronache, solicita Guvernului sa sprijine companiile Ford si Dacia sa produca ventilatoare medicale, argumentand ca exista o nevoie acuta de astfel de dispozitive de salvare de vietii in gestionarea infectiilor cu COVID-19 in spitalele din toata Romania, mai ales la Suceava.



"Acest lucru este posibil, mai ales acum ca Medtronic, liderul mondial in domeniul tehnologiei medicale, a anuntat ca va face publice specificatiile de design pentru ventilatorul Puritan Bennetta 560 (PB 560) pentru a permite participantilor din industrie sa acceseze posibilitatea…