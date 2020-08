Stiri pe aceeasi tema

- Albumul „Paranoid” al trupei Black Sabbath va fi relansat sub forma unui set deluxe, pe 9 octombrie, pentru a marca a 50-a aniversare.Colectia va cuprinde albumul original, inregistrarile a doua concerte din 1970, imprimate pe vinil pentru prima data, si un mix cvadrifonic din 1974, potrivit…

- „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, primul album de studio al rapperului Pop Smoke, care a fost ucis pe 19 februarie, a debutat in fruntea Billboard 200.Albumul, lansat pe 3 iulie, a fost vandut in Statele Unite in 251.000 de unitati in saptamana incheiata pe 9 iulie, potrivit Nielsen…

- Rapperul Lil Baby s-a mentinut in fruntea Billboard 200 cu albumul „My Turn”, in timp ce Bob Dylan a obtinut cea mai buna clasare din ultimul deceniu cu noul disc „Rough and Rowdy Ways”.„My Turn” a inregistrat a patra saptamana pe primul loc in topul american al albumelor, egaland performanta…

- Rapperul american Huey, in varsta de 32 de ani, devenit cunoscut la inceputul anilor 2000 cu piesa "Pop, Lock & Drop It", a fost impuscat mortal in localitatea Kinloch din statul Missouri, potrivit The Guardian. Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost dus la spital,…

- Rapperul Lil Baby a petrecut trei saptamani in fruntea Billboard 200 cu albumul „My Turn”, lansat in urma cu mai mult de trei luni, potrivit news.ro.„My Turn” s-a clasat, in saptamana incheiata pe 18 iunie, pe primul loc in topul american al albumelor, dupa ce a fost vandut in 72.000 de unitati,…

- Chiar daca anul acesta a stat si inca sta sub semnul intrebarii in ceea ce priveste revenirea la normalitate, dupa perioada de autoizolare si carantinare, muzica ramane cu siguranta suportul moral pentru multi dintre noi. Billboard, unul dintre cele mai apreciate si iubite topuri muzicale de specialitate,…

- Albumul a fost vandut in 274.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 4 iunie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Aceasta a fost cea mai buna saptamana de vanzari inregistrata anul acesta de un album lansat de o femeie. „Chromatica", a carui lansare a fost amanata din cauza pandemiei,…