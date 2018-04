Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a vorbit despre lupta ei cu tulburarea bipolara pentru prima oara, intr-un interviul acordat revistei People. Artista a marturisit ca a luat decizia de a apela la terapie și tratament pentru tulburarea bipolara de tip II dupa mulți ani de suferința in tacere: “Pana de curand am trait in…

