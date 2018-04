Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a vorbit in premiera despre faptul ca sufera tulburare bipolara. Vedeta de 48 de ani urmeaza in prezent un tratament medicamentos, dupa ce o lunga perioada a negat ca are o problema serioasa. Intr-un interviu pe care l-a acordat revistei „People“, Mariah Carey a dezvaluit ca, in 2001, a…

- Fostul manager al marelui pilot de formula Unu i-a adus, familiei sportivului un val de critici cu privire la modul in care acționeaza atunci cand vine vorba de starea de sanatate a acestuia. Willi Weber a declarat ca familia lui „Schumi” ar trebui sa ofere fanilor mai multe informații despre fostul…

- E oficial! Abuzul de rețele de socializare nu provoaca depresie și demența. Este concluzia la care a ajuns o echipa de cercetatori de la Universitate din Missouri. Contrar a ceea ce se știa pana acum, anume ca dependența de rețele de socializare afecteaza sanatatea mintala a tinerilor și in special…

- Fostul sot al cantaretei Mel B, membra a fostului grup Spice Girls, Stephen Belafonte (42 de ani), sustine ca artista era dependenta de droguri si alcool, in timpul casniciei, iar acuzatiile de violenta domestica pe care fosta sotie i le imputa sunt complet false.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra…