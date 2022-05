Stiri pe aceeasi tema

- Dubla sarbatoare in familia lui Costel Biju! Celebrul cantareț iși sarbatorește astazi ziua de naștere și se poate bucura de frumoasa varsta de 37 de ani. Manelistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu ocazia aniversarii sale, dar și o fotografie cu el. Iata cum va petrece in aceasta zi!

- Zi de sarbatoare pentru Mihai Petre! Caștigatorul de la Asia Express iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Coregraful a petrecut alaturi de prietenii apropiați, dar și de soția sa, Elwira, și toate momentele au fost imortalizate pe rețelele de socializare.

- Dana Rogoz a descoperit cum poate sa iși protejeze copiii de razboiul din Ucraina. Celebra actrița a marturisit ca este atenta la modul in care le livreaza informații micuților sai in contextul actual. „Este absolut normal sa ii ferești de știrile care ii pot afecta emoțional, dar sa nu ascunzi adevarul”,…

- Este motiv de sarbatoare in familia Addei! Indragita artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cantareața se bucura de o marea comunitate in mediul online, astfel ca inca de la primele ore ale dimineții a fost asaltata de numeroase mesaje frumoase de la cei care o urmaresc și o indragesc. Ei…

- Astazi e o zi importanta pentru Viorel Lis. Fostul primar al Capitalei iși sarbatorește ziua de naștere, iar Oana Lis, soția lui, a marturisit cum se simte acesta la varsta pe care tocmai a implinit-o. Care a fost raspunsul dat de fostul edil.

- Doru Todoruț este astazi sarbatoritul zilei! Cantarețul radiaza de fericire, și inca de dimineața a fost asaltat de numeroase mesaje de la marea comunitate de care se bucura in mediul online. Iata ce varsta a implinit artistul, dar și ce parere are despre inaintarea in varsta!

- Nu mai este un secret faptul ca Ramona de la Clejani a avut o copilarie destul de grea. Astazi este o zi cat se poate de speciala pentru ea, deoarece a implinit frumoasa varsta de 31 de ani, insa niciodata nu dorește sa iși sarbatoreasca ziua de naștere. Iata care este motivul pe care nu l-a spus niciodata…

- Bogdan Boanta este sarbatoritul zilei astazi, astfel ca inca de la primele ore a fost asaltat de numeroase mesaje in mediul online, de la toți cei care il urmaresc și il indragesc. Iata cum sarbatorește astazi dansatorul, dar și ce varsta a implinit!