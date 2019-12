Stiri pe aceeasi tema

- La 25 de ani de la lansarea oficiala, celebra piesa de Sarbatori “All I Want for Christmas Is You”, cantata de Mariah Carey, are un videoclip nou. Artista a relansat melodia, clipul fiind disponibil de vineri, pe YouTube, unde a strans deja 4 milioane de vizualizari. De altfel, “All I Want for Chrismas…

- Hitul ‘All I Want For Christmas Is You’ al celebrei Mariah Carey s-a clasat, in sfarșit, dupa 25 de ani de la lansare, pe locul 1 in Billboard Hot 100, informeaza contactmusic.com. Luni, piesa a urcat pe prima poziție in clasamentul american. Acesta reprezinta și primul No. 1 al artistei, de la ‘Touch…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey s-a clasat in fruntea topurilor americane pentru prima data in 25 de ani, scrie news.ro.Piesa a ocupat locul intai atat in clasamentul revistei Rolling Stone, cat si in Billboard Hot 100 de saptamana aceasta, scrie Variety.…

- Lansat in 1994, cantecul nu a fost eligibil pentru topul Billboard Hot 100 pentru ca nu a fost disponibil ca single fizic. Dupa ce a intrunit conditiile, ani mai tarziu, a ajuns cel mai sus in top pe locul al treilea, in 2018. „All I Want For Christmas Is You" se afla pe primul loc in topul Amazon Music…

- Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec pentru Sarbatori in topul Billboard Hot 100 al unui artist solo, cel mai accesat cantec pe Spotify in 24 de ore (cu peste 10,8 milioane de accesari in luna decembrie a anului trecut)…

- Cantareata americana Mariah Carey a doborat trei recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for Christmas Is You”, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec…

- O noua senzație in muzica spaniola. Rosalia a sarit de un miliard de vizualizari pe YouTube cu piesa ”Con Altura”, o colaborare cu J. Balvin. Deși are doar 6 luni de la lansare, piesa a transformat-o pe Rosalia in artista feminina cu cele mai multe vizualizari pe YouTube, in 2019. ”Con Altura” i-a cucerit…