- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om al Ucrainei, spune ca intenționeaza sa dea in judecata Rusia pentru pierderile de circa 20 de miliarde de dolari cauzate de bombardarea uzinelor siderurgice pe care le deținea in Mariupol, scrie news.sky.com. Oțelaria Azovstal a suferit daune grave din cauza bombardamentelor…

- Traian Basescu a dat in judecata SPP-ul condus de Lucian Pahonțu, pentru a suspenda decizia de retragere a dispozitivului de protecție și paza. SPP nu il mai pazește pe fostul șef de stat din 28 martie, cand a intrat in vigoare decizia instanței care a stabilit ca Basescu nu mai are niciun fel de drept…

- Ion Radoi a fost trimis in judecata de DNA pentru folosirea influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un sindicat și șantaj privind modul in care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou, in perioada septembrie 2017 – iulie…

- Elena Udrea a fost prezentata astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Procesul de extradare a fost insa amanat pentru sambata. Elena Udrea a stat in sala de judecata in jur de…

- PSD Calarași, filiala din care face parte deputatul Dumitru Coarna, acuzat de colegii de partid ca „face jocurile Rusiei” pentru ca a fost cu Diana Șoșoaca și alți doi parlamentari in audiența la ambasadorul rus din Romania, a depus, la partid, cererea de excludere a lui Coarna din formațiune. Fostul…

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…