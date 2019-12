Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Mariah Carey a fost actionata in judecata, luni, de o fosta dadaca ce o acuza ca a recurs la represalii dupa ce s-a plans de conditiile de munca din perioada in care a fost angajata artistei, scrie news.ro.Maria Burgues a depus actele de proces la Curtea Superioara din Los Angeles,…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, senior editor al publicatiei ziare.com, critica in termeni duri prestatia presedintelui Iohannis si a jurnalistilor invitati marti seara la dezbaterea electorala organizata de candidatul PNL, inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale de duminica. „Mi-e imposibil…

- Fosta casa de discuri a lui Taylor Swift a lasat sa se inteleaga luni ca ii va permite cantaretei sa interpreteze melodii mai vechi in cadrul ceremoniei American Music Awards, insa afirmatia nu a fost confirmata nici de compania de productie, nici de artista, potrivit AFP. Casa de discuri Big Machine,…

- Fosta judecatoare Lidia Barac a fost numita secretar de stat in Ministerul Justiției, in urma unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul…

- Organizatia Judeteana ALDE a anuntat joi seara ca a chemat in judecata Facebook, la Judecatoria Sibiu, acuzand faptul ca aduce prejudicii campaniei electorale a candidatului la Presedintie Mircea Diaconu prin blocarea paginii de socializare a formatiunii politice. "Organizatia ALDE Sibiu,…

- Un numar de 15 persoane, locuitori de etnie roma ai cartierului Daroaia din satul Gura Rosiei, comuna Rosia Montana, au fost trimise in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Campeni pentru distrugere si furt. Parte vatamata in dosar este filiala Rosiamin Rosia Montana a companiei Minvest Deva,…

