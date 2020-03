Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața britanica Duffy a fost ținuta captiva cateva zile, timp in care a fost drogata și violata, scrie The Guardian. Fara a dezvalui cand a avut loc sechestrarea, ea și-a asigurat fanii ca acum este OK.Starul pop de 35 de ani, care a disparut o perioadadin lumea mondena dupa succesul uriaș al albumului…

- Cantareata americana Madonna a anulat alte doua concerte pe care le avea programate la Londra in cadrul turneului mondial "Madame X" spunand ca are nevoie de timp pentru a se recupera in urma ''multiplelor leziuni'', informeaza Press Association. Artista, in varsta de 61 de ani, a prezentat…

- Victor Costache ministrul Sntii a solicitat specialitilor în sntate public un Plan de aciune suplimentar pentru prevenirea i limitarea îmbolnvirilor prin grip precum i pregirea unui set de msuri pentru intervenia sistemului de sntate public în cazul apariiei îmbolnvirilor cauzate...

- Andreea Antonescu a anunțat anul trecut ca ea și tatal fetiței ei, Traian, nu mai formeaza un cuplu. Chiar inainte de a divorța, ea s-a afișat alaturi de noul ei iubit, Ștefan Manolache, precizand ca pe ea și pe soțul ei nu ii mai leaga decat copilul pe care il au și ca actele sunt doar o formalitate. …

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- Cantareata americana Mariah Carey (49 de ani) si-a facut aparitia pe scena ultimului sau concert din cadrul turneului „All I Want For Christmas Is You“ in mai multe tinute spectaculoase.

- Actrita americana Emma Stone s-a logodit cu iubitul ei, producatorul de film Dave McCary, dupa doi ani de relatie, informeaza Press Association. Co-fondator al grupului umoristic Good Neighbour, McCary, care lucreaza in prezent pentru emisiunea Saturday Night Live (SNL), a anuntat fericita veste pe…