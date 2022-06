Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informeaza sambata DPA/PA Media. Numele cantaretei si cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt mentionate…

- Cantareața pop de origine columbiana, Shakira, ar putea fi judecata pentru o presupusa evaziune fiscala de 14,5 milioane de euro in Spania, a decis un judecator de la o instanța de langa Barcelona. O instanța de apel din Spania a respins recursul formulat de cantareața columbiana Shakira, menținand…

- Politistii si inspectorii de munca din Bacau au descoperit nereguli majore la scolile auto din judet, evaziunea fiscala fiind cap de afis, la care se adauga falsul informatic, falsul sub semnatura privata si incalcarea Legii 31/1990.

- Alexandra Dinu l-a dat in judecata pe Adrian Mutu și a cerut poprirea veniturilor fostului soț, anunța Fanatik . Actrița vrea sa recupereze toți banii pe care fostul fotbalist trebuie sa-i dea pentru pensia alimentara a fiului lor, Mario. Alexandra Dinu a solicitat in instanța poprirea veniturilor antrenorului…

- Fostul fotbalist Adrian Mutu, actual antrenor la Rapid, nu i-a platit Alexandrei Dinu pensia alimentara in totalitate. Fosta soție l-a chemat in instanța și a asolicitat reținerea salariului pe care Mutu il primește ca antrenor la Rapid. Adrian Mutu a fost casatorit cu Alexandra Dinu o scurta perioada…