Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey a fost data in judecata de sora ei. Aceasta ii cere despagubiri de 1,25 de milioane de dolari, potrivit click.ro. Alison Carey (59 de ani) o acuza pe cantareața ca a fabricat povești ca sa-și vanda cartea. In carte, Mariah susține ca Alison i-ar fi dat Valium ca sa incerce sa o puna […]…

- Mariah Carey este data in judecata de sora ei, Alison A. Carey, din cauza unor relatarilor facute de cantareata internaționala in cartea sa de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, aparuta toamna trecuta, informeaza Variety. Ce a spus despre sora ei.

- Mariah Carey a fost actionata in judecata de sora ei, Alison A. Carey, din cauza relatarilor facute de cantareata in cartea sa de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, aparuta toamna trecuta, informeaza Variety, relateaza News.ro. Procesul a fost deschis luni, la New York, iar Alison Carey…

- Se intampla și la case mai mari și nu e obligatoriu intotdeauna ca frații sa se iubeasca. Drept dovada, Mariah Carey a fost data in judecata de sora ei mai mare. Motivul? Cam ce a dat din casa artista in cartea ei de memorii: „The Meaning of Mariah Carey”. Cartea a aparut anul trecut, in... View Article

- Mariah Carey a fost actionata in judecata de sora ei, Alison A. Carey, din cauza relatarilor facute de cantareata in cartea sa de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, aparuta toamna trecuta, informeaza Variety. Procesul a fost deschis luni, la New York, iar Alison Carey acuza descrierile relatiei…

- Mariah Carey, 50 de ani, a fost trimisa in judecata de sora ei, Alison, in urma lansarii memoriilor artistei din 2020, in volumul ”The Meaning of Mariah Carey”. Alison solicita in instanța 1,25 milioane de dolari drept daune morale, informeaza revista People . Intr-o citație depusa luni la judecatoria…

- Liderul USR Iasi, Cosette Chichirau i-a cerut,vmiercuri, demisia primarului Iasiului Mihai Chirica deoarece afecteaza credibilitatea Primariei, dupa trimiterea edilului în judecata pentru abuz în serviciu."Ma astept ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar. Atâta…

- Ioan Lazar, fost manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…