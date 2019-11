Maria Zvinca, printre cei trei finalisti care merg la gala E! People’s Choice Awards din L.A.

Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Cristi Manea, Irina Deaconescu, a fost nominalizata, alaturi de alți 7 influenceri din Romania, la premiile internaționale E! People's Choice Awards. Fara ritm de joc la FCSB, dupa cum spuneau Gigi Becali și Bogdan Vintila, Cristi Manea a insoțit-o pe iubita sa la eveniment. „Sunt naturala…

- Adelina Pestrițu a fost desemnata Best Romanian Pop Culture Influencer al acestui an la E! People’s Choice Awards 2019. In cadrul evenimentului de la NUBA, care a avut loc ieri, 31 octombrie au fost dezvaluiți atat caștigatorul și cat și cei doi finaliști. Adelina Pestrițu a fost desemnata de catre…

- Adelina Pestritu a castigat Best Romanian Influencer la E! People’s Choice Awards. Pleaca in America sa participe la gala! Meseria de influencer este una dintre cele mai ravnite in ultima vreme, chiar si in Romania, dar se pare ca Adelina Pestritu este cea mai buna la acest capitol. Dupa ce a renuntat…

- Selly este, in momentul de fața, cel mai urmarit vlogger din Romania , avand un canal de YouTube cu peste 2,3 milioane de abonați. Pe langa succesul de pe YouTube , Selly a visat mereu la a juca intr-un lungmetraj – și, in loc sa aștepte oferte, a decis sa iși ia soarta in propriile maini și sa se apuce…

- Maria Zvinca, una dintre vloggeritele de top din Romania, este nominalizata la premiile internaționale E! People’s Choice Awards 2019, din 10 noiembrie, la „Romanian Pop Culture Influencer Of 2019”, categorie introdusa anul acesta. „Nu m-am așteptat niciodata sa fiu nominalizata pentru un premiu atat…

- Adelina Pestrițu este nominalizata la premiile internaționale “E! People Choice Awards 2019“ din America, alaturi de Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Miley Cyrus, Pink, Cardi B și Ed Sheeran. Adelina Pestrițu, antreprenor in online, cu o comunitate totala de aproape 3 milioane pe social media…