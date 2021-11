Stiri pe aceeasi tema

- SUA ar trebui sa intreprinda masuri pentru a debloca situația care a adus in impas relațiile bilaterale cu Rusia, a declarat purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, in cadrul emisiunii ”Воскресный вечер” cu Vladimir Soloviov pe canalul Rossia 1, transmite Noi.md. Așa ea a raspuns…

- Iranul intentioneaza sa gazduiasca o conferinta in capitala Teheran saptamana viitoare asupra viitorului politic si formarea unui nou guvern in Afganistan, informeaza luni DPA. "La conferinta de miercuri, de saptamana viitoare (27 octombrie), vor participa ministrii de externe ai tarilor vecine…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat recentele schimbari in structura CIA a SUA, care ar urma sa permita intre altele monitorizarea atenta a Rusiei și Chinei.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei a cerut G7 sa clarifice „ce vor de la ei și de la lumea din jurul lor” dupa ce Moscova a fost abordata pentru o intalnire despre situația din Afganistan

- Germania protesteaza pe langa Rusia cu privire la tentative de furt ale datelor unor parlamentari, denuntand o presupusa pregatire a raspandirii unor dezinformari inaintea alegerilor parlamentare germane, a anuntat luni Ministerul german de Externe, relateaza The Associated Press. Un grup…

- Rusia este responsabila de recentele atacuri informatice asupra parlamentului german, a declarat luni presei o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german, transmite Reuters. "Guvernul german dispune de informatii credibile conform carora aceste activitati pot fi atribuite unor protagonisti…

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos în conflictul din estul acestei tari, a atentionat astazi Kremlinul, afirma la unison toata agentura Moscovei de la ministerul de Externe. Reactia vine dupa ce, ieri, la Casa…

- Rusia va "continua sa monitorizeze indeaproape modul in care evolueaza situatia din Republica Moldova si in ce masura aceasta tara isi indeplineste obligatiile in temeiul tratatului de prietenie si cooperare, inclusiv in ceea ce priveste conservarea si dezvoltarea limbii ruse". Potrivit agentiei Infotag,…