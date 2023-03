Maria Zaharova susține că limba română trebuie redenumită în „limba moldovenească” şi nu invers Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, s-a aratat extrem de deranjata dupa ce diplomația de la București a salutat decizia Parlamentului de la Chișinau prin care limba romana a devenit limba oficiala in Republica Moldova, relateaza Deschide.md. Ea a acuzat Romania ca a ocupat Basarabia pana in 1940 și afirma ca limba romana trebuie redenumita in "limba moldoveneasca" și nu invers."Renunțand la limba moldoveneasca, actualul regim de la Chișinau abordeaza intrebarea: a cui este acum Basarabia (care pana la 1940 a fost ocupata de Romania) și cui aparțin pamanturile de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker. Documentul a fost sustinut de…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi seara, ca saluta adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a legii prin care limba romana primeste statutul de limba oficiala in Republica Moldova, iar recunoasterea adevarului istoric si stiintific reconfirma comunitatea de cultura si limba de pe cele doua…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker.

- „Se scrie istorie la Chișinau! Limba romana va redeveni limba oficiala in Republica Moldova. Votul de azi din Parlamentul de la Chișinau este o revenire la normalitate”, transmite liderul PSD, Marcel Ciolacu. El anunța ca pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, va fi prezent la Chișinau,…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker, potrivit Agerpres. Fii…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat in lectura finala proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv Constituția Republicii Moldova. Documentul a fost susținut de 57 de deputați PAS și un deputat MAN, conform…

- Autoritațile Republicii Moldova au facut joi, 9 martie, mai multe percheziții la reprezentanti ai Partidului SOR, in dosarul privind finantarea ilegala a formațiunii fondate de oligarhul Ilan Sor. Anchetatorii au ridicat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti, in urma descinderilor, a anunțat…

- Pe 24 februarie, in Parlamentul Republicii Moldova a fost inregistrat un proiect de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu limba romana. Inițiatorii proiectului de lege sunt mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, potrivit TVR Moldova, citata de stiri.tvr.ro.…