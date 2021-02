Exercitiile maritime comune ale SUA si Turciei in apele Marii Negre sunt in mod evident indreptate impotriva Rusiei, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de agentia oficiala rusa TASS in pagina sa web.



'Este evident pentru toti ca exercitiile au un caracter antirusesc. Se desfasoara chiar in apropiere de frontierele noastre, langa coasta noastra de la Marea Neagra, amenintand astfel pacea si stabilitatea. Se pare ca Flota a 6-a americana este nerabdatoare sa gaseasca un inamic in Marea Neagra, in zadar', a afirmat Zaharova…