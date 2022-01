Maria Zaharova (MAE rus): "Occidentul a început să folosească platforme mai serioase pentru răspândirea fake-urilor" Tarile occidentale au început sa foloseasca platforme mai serioase pentru a raspândi dezinformarea despre o presupusa iminenta invazie rusa a Ucrainei, întrucât nu mai pot &"întinde la nesfârsit aceasta poveste&" prin intermediul retelelor sociale, a declarat luni purtatoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe rus, Maria Zaharova, la postul de radio Eho Moskvî, citata de agentia oficiala de presa Tass, informeaza Agerpres.



"Acum în fiecare zi sunt publicate prin media oficiale, traditionale (astfel de fake-uri), pentru ca ele (tarile…

