Rusia a calificat vineri drept o "provocare" si o "escaladare periculoasa" reuniunea aliatilor occidentali ai Kievului in Germania axata pe noile ajutoare militare pentru Ucraina, in timp ce trupele ruse declara ca avanseaza in est si sud-estul teritoriului ucrainean, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

