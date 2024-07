Maria Yasmine Panita si Murtaza Said, cei doi elevi de la Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta cu media 10 la Evaluarea nationala 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele obținute de catre absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Naționala 2024 au fost publicate astazi de Ministerul Educației. Un elev din Argeș a obținut media 1 la Evaluarea Naționala. A invațat la Școala Gimnaziala Samara și a luat doar punctul din oficiu la fiecare proba. Acesta este urmat…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a anuntat miercuri ca la Evaluarea Nationala au fost obtinute 65 de medii de 10, iar 77,6% dintre elevi au avut note peste 5 la Limba Romana, 68,7% obtinand note peste 5 la Matematica. 407 elevi au luat nota 10 la proba de Limba Romana si 1.

- Au fost afișate primele rezultate de la examenul de Evaluarea Naționala din acest an. Șase elevi din Cluj-Napoca au reușit sa ia nota 10. Doi dintre aceștia sunt de la Liceul Teoretic Avram Iancu.In total, 29 de elevi de la școlile clujene au avut media peste 9,90.Elevi care au luat media 10 „curat”…

- Primele rezultate de la Evaluarea Naționala afișate miercuri, 3 iulie 2024, arata ca nici un elev din judetul Suceava, absolvent al clasei a VIII-a, nu a obținut media 10. Nici un absolvent de gimnaziu nu a predat teze perfecte la examenele scrise la limba și literatura romana si la ...

- In intrecerea cadetelor de la Turul Clujului, Brigitte Belu CSM Constanta a obtinut locul 3 si a urcat pe podium, dupa cele doua etape cumulate. Rezultate bune pentru ciclistii de la CSM Constanta la Turul Clujului, a treia etapa a circuitului Cupei Romaniei de Sosea si o ultima repetitie inaintea Campionatelor…

- Sala Polivalenta din capitala a gazduit in weekend, intrecerile Turneului Internațional de lupte U20 „Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga”, competiție la care au participat peste 300 de luptatori din 26 de țari.O evoluție remarcabila a avut tanarul luptator de la CSM Constanța, Daniel Sandu, care in cadrul…

- Rezultate remarcabile ale olimpicilor geografi din Alba: Trei elevi au susținut proba de baraj in vederea calificarii pentru etapa internaționala. Ce alte premii au obținut Rezultate remarcabile ale olimpicilor geografi din Alba: Trei elevi au susținut proba de baraj in vederea calificarii pentru etapa…

- Peste ocean, tulceanca a absolvit urmatoarele studii postuniversitare: Master of Library and Information Science New York, 1996 ; Internet Technologies New York, 1997 Scriitoare si critic literar recunoscuta atat plan national si international, nascuta in Dobrogea, la Tulcea, Mirela Roznoveanu implineste,…