Maria, studenta din Iași data disparuta, a fost gasita la aproape doua saptamani de cand a plecat de acasa. Tanara se afla in Republica Moldova, iar in prezent este alaturi de familie care a cautat-o disperata in toate aceste zile. Deși este in siguranța și spune ca nu a pațit nimic, nu se știe ce a determinat-o pe Maria sa fuga de acasa. Dupa ce a fost gasita, tanara a postat un mesaj pe Facebook in care ține sa le mulțumeasca tuturor celor care s-au straduit sa ii dea de urma.