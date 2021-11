Maria Speranța a fost cerută de soție pe zece cămile la Asia Express. Cum a reacționat Lidia Buble: “Sunt neagră de supărare” / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Primul Joc de Amuleta din Iordania a venit cu o mulțime de surprize pentru cele doua echipe care s-au calificat, dar și pentru telespectatori. Lidia Buble, Estera, Elwira Petre și Irina Fodor au facut spectacol in cele mai provocatoare costume de baie.

- Un joc antrenant de amuleta a fost disputat intre Mihai Petre și Cosmin Natanticu, alaturi de Elwira Petre și Lidia Buble, la Asia Express - Drumul Imparaților. Misiunea a testat coordonarea coechipierilor, rapiditatea, dar și forța fizica, iar finalul a fost in favoarea echipei de fete. Lidia și Estera…

- Cosmin & Eliza Natanticu, Lidia Buble & Estera, Cuza & Emi, Mihai & Elwira Petre sunt cele echipe care au intrat la Jocul de Amuleta din ediția 24 a sezonului 4 Asia Express. Lupta a fost una crancena, iar concurenții au apleat la strategii pentru a termina probele primii.

- Cosmin & Eliza Natanticu, Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Cuza & Emi sunt cele patru echipe care au intrat in lupta pentru cea de-a doua amuleta din Georgia. Concurenții nu au stat prea mult pe ganduri și au apelat la toate strategiile de data aceasta.

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Marți seara, de la 20:30, Lidia Buble și Estera, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Patrizia Paglieri și Francesco vor incepe in forța in ritm de joc de amuleta. Provocarea din satul pescaresc le poate aduce 1000 de Euro, dar și un avantaj substantial intr-o cursa in care imprevizibilul situației…

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Cuza și Emy de la Noaptea Tarziu sunt una dintre echipele dornice de aventura din cursa sezonului 4 Asia Express , show ce are premiera pe 18 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1. Energici și extrem de entuziaști, cei doi prieteni au intrat in competiție cu o mentalitate de invingatori, insa nenumaratele…