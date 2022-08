Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins la Mireasa -Capriciile Iubirii, dupa premiera noului sezon al reality show-ului Mireasa. Foștii concurenții Sese și Liviu au fost invitați in emisiune și au ajuns sa-și adreseze replici acide unul celuilalt. Sese a fost insoțit de soția lui, Giovana, și se pare ca o afirmație a…

- Nora de la Mireasa a dezvaluit parțile bune și cele mai puțin bune ale participarii sale la celebrul reality show. Fosta concurenta a dezvaluit ca s-a ales cu „dușmani”, pentru ca sunt persoane care au ținut sa-i transmita blesteme și injuraturi in mediul online.

- Maria și Liviu de la Mireasa sezon 3 au divorțat la cateva luni dupa ce s-au cununat in Finala competiției. Cu toate ca și-au aruncat vorbe dure dupa divorț, Liviu spune ca a incercat sa se impace cu Maria chiar inainte sa semneze actele la notar.

- Nora a dezvaluit daca are sau nu un iubit. Ce a marturisit fosta concurenta de la Mireasa - Capriciile Iubirii despre o relație, dar și cum se simte in prezent. Prin ce momente grele a fost nevoita sa treaca.

- Deși au tot existat discuții in ultima vreme, certurile dintre Alina și Anda continua. Cele doua concurente au purtat mai multe conversații in contradictoriu in ediția de astazi. Ce au avut de spus, dar și din ce motiv.

- Alina Sorescu inflorește dupa separarea de tatal fetițelor sale. Celebra cantareața vine din nou cu vești uriașe pentru fanii ei. Cei care o iubesc se bucura pentru faptul ca nu se lasa atat de mult afectata de eșecul amoros și ca iși continua viața pe cat de departe posibil de scandal. Blondina a facut…

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-au cam incins spiritele, astfel ca Andrei și Perneș și-au aruncat o serie de replici acide unul la adresa altuia. Bineințeles, concurenții au intervenit, cat și iubitele celor doi. Iata de la ce a pornit totul, de fapt, intre ei!

- In ediția din aceasta seara, de la Mireasa - Capriciile Iubirii, bunica Elena susține ca Valentin dramuiește orice vorba și le-a dat sfaturi celor doi in relația de cuplu. Bunica Elena ii sugereaza lui Valentin sa plece atunci cand Alina este nervoasa și sa vina inapoi cu flori și inghețata.